الشباب والرياضة بالأقصر تنظم مبادرة «اكفل مريض»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر مبادرة تحت شعار (اكفل مريض) بالتعاون مع الجمعية النسائية من خلال معرض منتجات الفن التشكيلي من شعبة الفن التشكيلي للطلائع وذوي الاحتياجات الخاصة الذي تنظمه إدارة الطلائع بالمديرية.

أقيمت الفعالية بنادي التجديف بالأقصر، بحضور اللواء الدكتور عماد أبوالعزائم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، الذي افتتح المعرض بحضور حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ومرعي النوبي وكيل المديرية للشباب، ومروة المعناوي مدير إدارة الطلائع بالمديرية، وعدد من قيادات المديرية بمشاركة الجمعية النسائية لتحسين الصحة بالأقصر.