تقرير: الصين أصبحت تضارع القوى العالمية في مجال استكشاف الفضاء

ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية في افتتاحيتها اليوم الجمعة، أن الصين أصبحت حاليا تضارع القوى العالمية الرئيسية الأخرى في مجال استكشاف الفضاء.

وأضافت: "لكن بكين لا تبدو منفتحة على التعاون الدولي في الفضاء".

وتابعت: "الصين حاليا تضارع القوى الفضائية القديمة. وهذا هو نتيجة منطقية لسياسة تسعى إلى وضع الصين على رأس الطاولة دوليا في جميع القطاعات".

وأوضحت أن القوة العظمى "الحقيقية" تتطلب في هذه الآونة حضورا في الفضاء، وهو ما يبدو أن الصين تسعى إليه على المدى البعيد في شكل محطة فضائية على غرار ما فعله الأوروبيون والأمريكيون والروس منذ فترة طويلة.

وقالت الصحيفة إن القوى الثلاث سيكون لديها بضعة اعتراضات على مشاركة الصينيين في مشروعها. لكن هذا لن يوقف قيادة تدفع باتجاهات قومية مفرطة في الداخل وتود أن تخوض مشروعها بمفردها على المستوى الدولي.

وتابعت أنه إذا أطلقت الصين مشاريع مشتركة مع أي طرف، فإن ذلك سيكون في ظل "شروط مسبقة".