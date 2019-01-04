رئيس الوزراء الياباني: الإعلان عن اسم «العصر الجديد» مطلع أبريل

أكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي رسميا، اليوم الجمعة، أن اسم العصر الجديد لليابان بعد تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن الحكم سيتم الإعلان عنه في الأول من أبريل المقبل.

وقال آبي، في مؤتمر صحفي بمناسبة العام الجديد نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إنه سيتم إقرار اسم العصر الجديد المقبل خلال اجتماع مجلس الوزراء في الأول من أبريل قبل أن يتنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش في 30 أبريل وتولي ولي العهد الأمير ناروهيتو للعرش في الأول من مايو، وبذلك يكون الإمبراطور أكيهيتو أول إمبراطور ياباني يتنازل عن العرش وهو على قيد الحياة منذ ما يقرب من مائتي عام.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان فترة استعداد ضرورية للمكاتب الحكومية والشركات في اليابان لتحديث نظام المعلومات الخاص بهم وتفادي حدوث أي ارتباك أو لبس، ويستخدم اسم العصر على نطاق واسع في التقويم والصحف والوثائق الرسمية.ويُشير اسم العصر إلى طول عهد الإمبراطور.

يُذكر أنه في رسالة فيديو في شهر أغسطس 2016، أعرب الإمبراطور أكيهيتو -الذي تجاوز عمره 85 عاما- عن رغبته الشديدة في التنازل عن العرش نظرا لتقدمه في السن وتدهور حالته الصحية.