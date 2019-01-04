ارتفاع مبيعات قطاع الشاحنات في «دايملر» بنسبة 11% خلال 2018

أعلنت مجموعة "دايملر إيه جي" الألمانية للسيارات، اليوم الجمعة، أنها باعت أكثر من 500 ألف شاحنة من طرازات "مرسيدس بنز" و"فوسو" و"فرايتلاينر" و"ويسترن ستار" و"توماس" و"بهارات بنز" في عام 2018 مقابل 700ر470 خلال نفس الفترة في العام السابق.

وخلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2018، ارتفعت مبيعات قطاع الشاحنات في مجموعة "دايملر" بنسبة 11 بالمئة إلى 900ر466 مقابل 500ر422 شاحنة خلال نفس الفترة من عام 2017.

وسجلت الشركة نموا في المبيعات بنسبة تفوق 10 بالمئة في أمريكا الشمالية وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وقالت "دايملر" إن مبيعاتها في منطقة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكاالشمالية (نافتا) ارتفعت بنسبة 15 بالمئة إلى 700ر172 شاحنة خلال أول 11 شهرا من 2018، فيما ارتفعت المبيعات في أسيا بنسبة 12 بالمئة إلى 900ر147 شاحنة.

وفي أمريكا اللاتينية، سجلت "دايملر" زيادة ملموسة في حجم المبيعات خلال أول 11 شهرا من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشاحنات المباعة 400ر34 شاحنة بزيادة نسبتها 26 بالمئة.

وقال مارتن داوم، عضو مجلس إدارة مجموعة دايملر المسؤول عن قطاع الشاحنات والحافلات: "في 2019، سنواصل السعي من أجل تحقيق هدفنا الخاص بجعل عملائنا، والمجتمع في نهاية المطاف، أكثر نجاحا كل يوم عبر حلول مبتكرة في مجال النقل، وهو ما يتضمن أيضا التحول التكنولوجي في صناعتنا التي نمضي فيها قدما بحزم من خلال شاحنات آلية وكهربائية".