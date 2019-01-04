رونالدو يفوز بجائزة «جلوب سوكر» لأفضل لاعب في العالم في 2018

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي بجائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، خلال الحفل الذي أقيم يوم الخميس بمدينة جميرا في نسخته العاشرة على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي.



ويضيف رونالدو بذلك جائزة جديدة إلى سجله الذهبي، حيث سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، ونال أيضاً جائزة أفضل هدف في العالم لعام 2018.



كما حصل رونالدو على لقب أسطورة كرة القدم، وهي الجائزة المستحدثة لهذا العام، متفوقاً على كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.



حضر الحفل، مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحمد نجيب رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وعدد كبير من الشخصيات ونجوم ومشاهير كرة القدم العالمية.



وفاز الفرنسي ديديه ديشامب، ثالث شخص يتوج بلقب كأس العالم لاعباً ومدرباً على مر التاريخ، بلقب أفضل مدرب في العالم 2018، وحسم ديشامب الجائزة بعد منافسة قوية مع 4 مدربين، هم ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، وزين الدين زيدان المدرب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، والألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي، ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.



وحصل أتلتيكو مدريد الإسباني على جائزة النادي الأفضل في العالم 2018، وفاز فابيو برتيسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس بجائزة أفضل مدير رياضي، فيما حصل جورجي مينديز على جائزة أفضل وكيل لاعبين، ونال زفونيمير بوبان نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جائزة أفضل مسيرة خاصة.



وفي الوقت الذي حصل بليز ماتويدي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب فرنسا على جائزة أفضل مسيرة لاعب في العالم، فاز البرازيلي رونالدو نازاريو دي ليما بجائزة "اللاعب القدوة"، وحصل الحكم الدولي الإماراتي محمد عبدالله على لقب أفضل حكم عربي لعام 2018.