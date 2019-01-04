أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض تواصلا مع جيم ويب، السيناتور الديمقراطي السابق، لتولي حقيبة الدفاع، ليكون خلفا لوزير الدفاع المستقيل جيم ماتيس.

وبالرغم من أن «مرشح ترامب» للدفاع من الحزب المناهض له، الديمقراطي، إلا أن الصحيفة أكدت أن «المسؤول الكبير في وزارة الدفاع»، الذي لم تنشر اسمه، أكد أن اسم ويب يتم تداوله في البيت الأبيض.

جيم ويب هو سياسي وصحفي ومؤلف وعمل في عدة مناصب سابقة خلال حكم الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، وفي السطور التالية تلقي «الشروق» الضوء على أبرز المعلومات عن المرشح الجديد لوزارة الدفاع الأمريكية.

- اسمه بالكامل جيمس هنري ويب جونيور، من مواليد فبراير 1946، بولاية ميسوري.

- عائلته من المهاجرين الأيرلنديين والاسكتلنديين الذين هاجروا في منتصف القرن الـ18 إلى مستعمرات أمريكا الشمالية البريطانية.

- التحق بجامعة جنوب كاليفورنيا في منحة تدريب ضباط الاحتياط بالبحرية من 1963 إلى 1964، وشارك في حرب فيتنام، ويحمل دكتوارة في القانون من كلية الحقوق بجامعة جورج تاون.

- شغل منصب مساعد وزير الدفاع لشئون الاحتياط، وكان هذا المنصب مستحدث خلال حكم الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان.

- في عام 1987 شغل منصب وزير البحرية، لكنه استقال بعدها بعام؛ رافضا الموافقة على خفض أعداد القوات البحرية وطالب بزيادة السفن البحرية لـ600 قطعة حربية.

- شغل منصب سيناتور في ولاية فريجينا من عام 2007 إلى عام 2013 .

- مناهض للتدخل في الشرق الأوسط، وعارض التصعيد الأمريكي العسكري ضد السعودية في العملية المعروفة بدرع الصحراء في تسعينيات القرن الماضي.

- كما حذر من الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وهاجم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش.

- قام بتأليف 10 كتب كما أنه صحفي وصانع أفلام فاز بجائزة الإيمي.

- عمل محررا لدى اللجنة المختصة بشئون المحاربين بمجلس النواب وكتب عدة مقالات، ووجهت له انتقادات على إحداها بعد أن هاجم المرأة ورأي أنها غير قادرة على القتال.

- خاض حملة طويلة لنيل ترشيح الديمقراطيين للرئاسة، في الانتخابات التي فاز فيها دونالد ترامب على هيلاري كلينتون.