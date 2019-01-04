القس إندريه زكي: وفد من قيادات الكنيسة الانجيلية بأمريكا يشارك في افتتاح كاتدرائية العاصمة الجديدة

قدم الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يرافقه وفد من قيادات الكنيسة الإنجيلية بالولايات المتحدة الأمريكية التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالمقر البابابوي بالعباسية.

وأكد القس إندريه زكي، خلال اللقاء، مشاركته ووفد الكنيسة الانجيلية الأمريكية في افتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الادارية الجديدة، مشيرا إلى أن قيادات الكنيسة الانجيلية بالولايات الأمريكية قدموا إلى مصر خصيصا للمشاركة في افتتاح أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط، والتي سيتم افتتاحها مساء الأحد المقبل، تزامنا مع احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

ضم وفد الكنيسة الانجيلية الذى قدم التهنئة للبابا تواضروس الثاني كلا من: القس رفعت فكري رئيس السنودس الانجيلي، والقس رفعت فتحي رئيس أمانة مدارس السنودس، بحضور الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والقس انجيلوس اسحق سكرتير البابا تواضروس الثاني، والقس بولس حليم المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الارثوذكسية، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الشرفي لمجلس كنائس الشرق الأوسط.