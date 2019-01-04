احتفل الفنان محمد عدوية بصدور أخر ألبوماته "سكوت خلاص"، بحفل غنائي على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، بعد غياب دام خمس سنوات، وسط حضور مكثف من جمهوره، وزوجته ووالدته.

بدأ الحفل في الثامنة ليدخل عدوية وسط الألعاب النارية، وشرع في الغناء بداية بـ"واحد عايزك قربله"، وحيا بعدها الجمهور وتمنى لهم عام سعيد، ووعدهم بإقامة عدة حفلات في الساقية بالفترة القادمة.

وقدم "عدوية" عددًا من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور منها "سبع ليالي"، "كلمة وضايقتها"، و"سيبي روحك"، "مش فارقة"، و"الطيب أحسن"، و"كام سؤال" بناء على طلب الجمهور، و"أنت تقدر" ليهتف بعدها الجمهور "عدوية"، وتابع بـ"سامحني يابا" من مسلسل "حواري بخاريست، و"دي اللي خادتني مني" وأهداها لزوجته.

وبعد استراحة لدقائق، أكمل "عدوية" بغناء أغنية "سكوت خلاص" التي تحمل اسم الألبوم، و"حبيبي فين ما تكون"، و"أنا تاجك"، وحرص على تحية والدته، ليغني بعدها "وأنا راجع"، و"ست البنات" وقد صرح أنه أتبع أسلوب الفنان محمد منير في غناها لحبه الشديد له.

وفاجئ محمد عدوية جمهوره وغنى "وهي عامله إيه" للفنان عمرو دياب، و"الدنيا برد" لأحمد منيب، و"دايرة الرحلة" لمحمد منير، ثم بعده أغنية "بقالوا كام يوم" من ألبومه الأخير، وأختتم الحفل بغناء "يا بنت السلطان"، و"انا صابر" لوالده، كما حرص على شكر الجمهور، والمهندس محمد الصاوي والفرقة.

يعد ألبوم "سكوت خلاص"، هو التعاون الرابع بين "عدوية" وشركة "كلمة"، بعد طرح أخر ألبوماته "المولد" عام 2011، وقد طرح 4 ألبومات منها "الطيب أحسن"، و"من كلمتين".