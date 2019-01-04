ترامب يعلق على قضية أمن الحدود في مؤتمر صحفي مفاجئ بالبيت الأبيض

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ في الغرفة الخاصة بالمؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض مساء أمس، الخميس ليعلق على مسألة أمن الحدود.

وقال ترامب إنه تلقى دعما هائلا لموقفه بشأن بناء جدار على الحدود. ثم دعا مسؤولين بعد ذلك من منظمة تمثل ضباط دوريات أمن الحدود للمساعدة في عرض قضيته. وقالوا لصحفيين إنهم إذا أجروا مقابلات مع عملاء دوريات الحدود، لقالوا لهم إن "الجدران ستجدي نفعا".

وقبل أن يتحدث بشأن طلبه الخاص ببناء الجدار الحدودي، هنأ ترامب النائبة نانسي بيلوسي على انتخابها رئيسة لمجلس النواب.

وقال ترامب: "نأمل أن نعمل معا لإنجاز الكثير من الأشياء".

وأضاف: "أعتقد أن هذا سيكون ناجحا حقا، وسيكون الأمر مختلفا إلى حد ما عما يعتقد كثير من الأشخاص".