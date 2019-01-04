«ذا تايمز»: الأمريكي المعتقل في روسيا يحمل الجنسية البريطانية

أوضحت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، أن المواطن الأمريكي بول ويلان -48 عاما- المعتقل في روسيا بتهمة التجسس يحمل أيضا الجنسية البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو تواصلوا مع المسؤولين البريطانيين لإخبارهم بقضية ويلان باعتباره مواطنا بريطانيا.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية لوسائل الإعلام أن "موظفي السفارة الأمريكية طلبوا الوصول لمواطن بريطاني محتجز في روسيا بعد تلقيهم طلب المساعدة".

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون العالمية في كندا أعربت أمس الأول /الأربعاء/ عن قلقها بشأن القبض على مواطن كندي في روسيا؛ وذلك في أعقاب اعتقال ويلان في موسكو، إلا أن شقيقه لم يؤكد في تصريحاته الإعلامية أن ويلان يحمل الجنسية الكندية أيضا.