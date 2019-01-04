أعلن نادى بيراميدز تعاقده رسميًا مع عبد الله السعيد، لاعب المنتخب الوطني، ونادي أهلى جدة السعودى.

أعلن نادى بيراميدز تعاقده رسميًا مع عبد الله السعيد، لاعب المنتخب الوطني، ونادي أهلى جدة السعودى.

أعلن نادى بيراميدز تعاقده رسميًا مع عبد الله السعيد، لاعب المنتخب الوطني، ونادي أهلى جدة السعودى.

ومن المنتظر أن يلتقي فريق بيراميدز مساء اليوم الجمعة، مع نظيره الأهلي، في واحدة من أصعب مبارياته هذا الموسم، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز.