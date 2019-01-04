أعلن نادى بيراميدز تعاقده رسميًا مع عبد الله السعيد، لاعب المنتخب الوطني، ونادي أهلى جدة السعودى.
وذكرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك : "عبد الله السعيد خامس الصفقات الشتوية للنادى"
ومن المنتظر أن يلتقي فريق بيراميدز مساء اليوم الجمعة، مع نظيره الأهلي، في واحدة من أصعب مبارياته هذا الموسم، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز.
وكان بيراميدز، قد أتم التعاقد مع الرباعي ، عمرو مرعي من النجم الساحلي، والبوركيني ايريك تراوري من مصر للمقاصة، والفلسطيني حامد حمدان من غزة الفلسطيني ، والاكوادوري جون سيفونيس .