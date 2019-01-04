نجح محمد فاروق، لاعب نادي بيراميدز من تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام الأهلي، في المباراة التي تجمعهما ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز والتي تُقام على ملعب الدفاع الجوي.

واستطاع فاروق من إحراز الهدف بالرأس في الدقيقة 46 من بداية الشوط الثاني بعد استلامه عرضية من زميله عبدالله السعيد من خطأ تحصل عليه البرازيلي كينو من الجهة اليمني لمرمى محمدالشناوي الذي أخطأ في التعامل مع العرضية بشكل جيد.

وكان الشوط الأول قد انتهى بهدف دون رد للنادي الأهلي، بعد أن نجح المغربي وليد أزارو من تسجيل الهدف الأول للقلعة الحمراء. "تابع التفاصيل"