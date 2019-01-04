مدينة سانت كاترين تستقبل 312 سائحا

استقبلت مدينة سانت كاترين، اليوم الجمعة، 312 سائحا من مختلف جنسيات العالم، لزيارة الاماكن المقدسة.

قال المهندس خالد سلامة، رئيس مدينة سانت كاترين، إن 312 سائحًا وزائرًا من مختلف الجنسيات بينهم 46 مصريًا و266 سائح من الجنسيات الأوربية والعربية، يزورون اليوم الأماكن المقدسة بالمدينة وعلى رأسها دير سانت كاترين وصعود جبل موسى والاستمتاع بمنظر الشروق والغروب للشمس.

وأضاف أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة، وشن حملات تفتيشية وأمنية لتمشيط المناطق الجبلية والوديان؛ لتأمين السائحين إضافة إلى توفير سيارات الإسعاف أسفل جبل موسى نظرًا لعدم استقرار حالة الطقس.

وأوضح سلامة، أن المدينة تشهد انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة، مع حلول الليل وتصل درجة الحرارة ليلاً إلى 5 تحت الصفر.