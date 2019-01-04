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البابا فرنسيس ينتقد الأساقفة الأمريكيين بشأن فضيحة الانتهاكات الجنسية

مدينة الفاتيكان (رويترز)
نشر فى : الجمعة 4 يناير 2019 - 2:16 ص | آخر تحديث : الجمعة 4 يناير 2019 - 2:16 ص

دعا البابا فرنسيس الأساقفة الأمريكيين أمس الخميس، للوحدة وسط محاولاتهم لعلاج أزمة الانتهاكات الجنسية، وطالب بإنهاء المشاحنات الداخلية بشأن الفضيحة التي قوضت مصداقية الكنيسة الأمريكية.

وقال فرنسيس في رسالة مطولة وغير معتادة إلى حد بعيد بعث بها إلى الأساقفة الأمريكيين إن التعامل مع الفضيحة أظهر الحاجة الملحة لنهج جديد للإدارة وعقلية التعامل مع القضايا داخل الكنيسة.

وكتب البابا في الرسالة ”المؤمنون بالله والمهمة الرعوية للكنيسة ما زالت تعاني بشدة نتيجة سوء استغلال السلطة والضمير والانتهاك الجنسي فضلا عن الطريقة العقيمة التي تم التعامل بها مع هذه الأمور“.

وأضاف البابا أن الأساقفة ”ركزوا على توجيه أصابع الاتهام أكثر من تركيزهم على البحث عن سبل للمصالحة“.


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