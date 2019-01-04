يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتكون الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 10 17

طنطا 10 17

دمنهور 08 18

الإسكندرية 09 18

بلطيم 09 17

مطروح 09 16

السلوم 08 16

سيوة 07 17

بورسعيد 11 19

دمياط 11 19

الزقازيق 09 18

الإسماعيلية 08 18

السويس 09 17

العريش 09 19

رفح 08 18

رأس سدر 12 16

نخل 04 14

نويبع 14 20

طابا 13 17

كاترين 00 10

الطور 11 21

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 12 21

مرسى علم 12 21

الفيوم 05 18

بني سويف 05 18

المنيا 06 16

أسيوط 06 19

سوهاج 08 19

قنا 07 19

الأقصر 07 20

أسوان 08 21

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 05 20

شلاتين 13 25

أبو رماد 14 22

رأس حدربة 14 23

حلايب 15 24