فجرت هيئة الرقابة الإدارية قضايا كثيرة تتعلق بفساد المحليات، من بينها تلقي روؤساء بعض الأحياء رشاوي لتقديم تسهيلات بحكم وظيفتهم، آخرهم رئيس حي مصر القديمة، الذي ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه خلال تقاضيه مبلغ مليون جنيها كرشوة مالية.

وترصد «الشروق» 10 قضايا رشوة لرؤساء أحياء هي:

. رئيس حي مصر القديمة

القت قوات الأمن الخميس القبض على رئيس حي مصر القديمة بتهمة تلقي مليون جنيه رشوة من وسيط، نظير توقيفه قرار إزالة مبنى كامل جديد في الحي مخالف للمواصفات.

. رئيس حي غرب الأسكندرية

في أكتوبر 2018، تم القبض على رئيس حي غرب الأسكندرية، داخل مقر الحي، بعد شهر واحد من تعيينه، إثر تلقيه رشوة مالية من أحد المقاولين بقيمة 30 ألف جنيها؛ لتمرير مخالفات جسيمة في البناء يعاقب عليها القانون.

. رئيس حي الهرم

في أغسطس 2018، ألقت قوات الأمن القبض على رئيس حي الهرم، متلبسا في مكتبه خلال تقاضيه مبلغ مالي كرشوة، مقابل التفاوض مع إحدى شركات البناء لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال عقاراتها المخالفة في البناء، وتم تسجيل تلك المفاوضات التي تمت بين المتهم والراشي، بمعرفة الأجهزة الرقابية والنيابة العامة.

. رئيس حي الموسكي

في أواخر نوفمبر 2017، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حى الموسكي، متلبسا خلال تقاضيه رشوة قيمتها 100 ألف جنيه من أحد تجار الملابس في منطقة الموسكى، لمنحه ترخيصا لممارسة نشاطه، وذلك بعد توافر معلومات للهيئة عن الواقعة قبل حدوثها.

. رئيس حي الرحاب

في نوفمبر 2017، تم القبض على رئيس حي مدينة الرحاب، عقب حصوله على مبلغ 200 ألف جنيها، عن طريق محامٍ الشئون القانونية بجهاز المدينة، على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب مقابل التغاضي عن مخالفات بناء، والسماح للمالك باستكمال البناء، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها، والإضرار بالمال العام.

. رئيس حي الدقي

في يونيو 2018 ، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي الدقي، وصاحبى شركة مقاولات وأحد الوسطاء الذي يعمل فى مجال المحاماة، وذلك لطلب وتقاضى رئيس الحى رشوة بقدر 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، قيمتها حوالي مليوني جنيه من مالكي العقار، مقابل عدم إزالة العقار نتيجة وجود مخالفات فيه، وتم حبسهم المتهمين على ذمة التحقيقات.

. رئيس حي أول أكتوبر

في ديسمبر 2018، أمرت النيابة بإجراء تحقيق مع رئيس حي أول أكتوبر، وموظف بتهمة الحصول على رشوة من صاحب عقار، بعد أن كشفت التحريات عن طلبهم للرشوة من مالك العقار للتغاضي عن تحرير مخالفات بناء العقار خاصته، وذلك عقب تقديم بلاغًا من صاحب العقار لمأمور قسم أول أكتوبر، يتهم فيه رئيس حي أول أكتوبر وموظف بالحي بطلب رشوة مقابل عدم تحرير مخالفة بناء ضده.

. رئيس حي التجمع الخامس

في يونيو 2017، تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على رئيس حي التجمع الخامس، في أثناء تقاضيه رشوة من اثنين من أصحاب شركات النظافة الخاصة لإرساء مناقصة على شركتهم.

. رئيس حي روض الفرج

في مايو من عام 2016 تلقى رئيس حي روض الفرج 20 ألف جنيه كرشوة من أحد المقاولين، مقبل تسهيل الحصول على رخصة هدم أحد العقارات القديمة، وبناء آخر مكانه، وقد ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه متلبسا بالجريمة.

.رئيس حي دار السلام

في فبراير عام 2015، قبضت الرقابة الإدارية على رئيس حي دار السلام، ومدير إدارة الشئون القانونية بالحي، عقب حصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال محطات تقوية شبكات التليفون المحمول.