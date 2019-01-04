مؤشر نيكي الياباني يخسر أكثر من 3% في الجلسة الصباحية

أنهى مؤشر نيكي 225 القياسي جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة، على انخفاض حاد في أول جلسة تداول لهذا العام بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها بورصة وول ستريت الأمريكية ليل الخميس.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 37ر607 نقطة، أو 03ر3%، ليصل إلى 40ر19407 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 58ر33 نقطة، أو 25ر2%، ليصل إلى 51ر1460 نقطة.

وكانت الأسهم الأمريكية أغلقت على انخفاض ليل الخميس، حيث خسر مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 83ر2%، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 04ر3%.

جاء هذا التراجع بعد أن أعلنت شركة آبل العملاقة المتخصصة في صناعة التكنولوجيا التي تنتج أجهزة آي فون وغيرها من أجهزة الكمبيوتر الشهيرة، عن تباطؤ مبيعات أجهزة آي فون في الصين، في أول انخفاض منذ أكثر من عشر سنوات في مبيعاتها هناك.

وانخفض سعر سهم آبل بما يقرب من 10% يوم الخميس.