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العمليات المشتركة بالعراق: القوات الأمريكية التي تغادر سوريا ستستقر في أربيل

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 4 يناير 2019 - 8:27 م | آخر تحديث : الجمعة 4 يناير 2019 - 8:27 م

قال الناطق باسم العمليات المشتركة في العراق العميد يحي رسول، اليوم الجمعة، إن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا إلى داخل الأراضي العراقية سيكون بالتحديد إلى أربيل بإقليم كردستان وليس إلى أراض تابعة للحكومة الاتحادية.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع)، عن رسول تأكيده في تصريح اليوم، عدم حاجة العراق لهذه القوات، مبينًا أن القوات الأمريكية المنسحبة لن تستقر في قاعدة عين الأسد (في الأنبار غرب العراق)، مضيفًا أن عدد المستشارين الأمريكيين المتواجدين كافٍ ولا حاجة إلى زيادتهم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قبل نحو عشرة أيام سحب قواته من سوريا، وتنفيذًا للقرار انسحبت قوات أمريكية من شمال شرقي سوريا نحو إقليم كردستان.

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