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الصين: مفاوضات تجارية مباشرة مع أمريكا على مستوى نواب الوزراء الاثنين المقبل

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 4 يناير 2019 - 12:44 م | آخر تحديث : الجمعة 4 يناير 2019 - 12:44 م

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية ستجريان مفاوضات على مستوى نواب الوزراء حول التجارة يومي الاثنين، والثلاثاء المقبلين.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن فريقا برئاسة نائب الممثل التجاري الأمريكي "جيفري جيريش" سيزو الصين يومي 7 و8 يناير الجاري، لإجراء مناقشات إيجابية وبناءة مع الجانب الصيني.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين سيبحثان سبل تنفيذ توافق الآراء الذي توصل إليه الرئيسان الصيني شي جين بينج، والأمريكي دونالد ترمب، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.


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