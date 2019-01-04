حسام حسن : فزنا على الأهلي رغم الظروف الصعبة

أكد حسام حسن، المدير الفني لنادي بيراميدز أن فريقه نجح في الفوز على الأهلي بنتيجة 2-1 رغم الظروف الصعبة التي يمر بيها الفريق، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد الدفاع الجوي، ضمن جولة مؤجلة من الأسبوع الثامن من بطولة الدوري.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة إن اللاعبين لم ينفذوا التعليمات خلال الشوط الأول لذلك أداء الفريق لم يكن مقنعا، الامر الذي أدى لتلقي شباكنا هدفا.

وأضاف:" بيرايمدز يعاني من ظروف صعبة بعد مرور 3 مدربين في موسم واحد بالإضافة إلى وجود 8 لاعبين فقط من اللاعبين القدامى بالنادي".

وأوضح :" تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة على أهمية عودة الروح التنافسية والإصرار على تسجيل هدف التعادل وهدف الفوز في الشوط الثاني".

وأتم :" لم أتحدث مع اللاعبين بين الشوطين على الأخطاء التي تمت في الشوط الأول لأنه لو تحدثت معهم على الأخطاء سيفتقدون تركيزهم في الشوط الثاني".