جابر عصفور: نهضة التعليم لن تتحقق سوى بمشروع ثقافي طموح

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن مصر ليس لديها مشروع ثقافي حاليًا، معقبًا: «رغم أن حضور المشروع الثقافي، من شأنه الإسراع من جميع الخطوات في المشروعات التي تتم في كافة المجالات».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن هذا المشروع الثقافي لا ينفصل عن النهضة التعليمية، مستطردًا: «الدولة تحاول القيام بنهضة كبيرة في التعليم، لكنها لن تتحقق إلا إذا كان يوازيها ويسبقها مشروع ثقافي طموح».

وأوضح كذلك أن قضية تجديد الخطاب الديني لن تتحقق سوى في إطار مشروع ثقافي، وكذلك الأمر بالنسبة لمشروعات التنمية والتعمير، معقبًا: «إحنا بنعمر بالإنسان، وإذا لم نغير عقل الإنسان ووجدانه فلا فائدة، ونبقى بنحرث في البحر».