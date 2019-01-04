النائب مدحت الشريف: تطوير التعليم يحتاج لمساندة شعبية وتعاون أجهزة الدولة

قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بتطوير التعليم، موضحًا أن هناك خطة واسعة المجال لتحديث التعليم ولكنها تحتاج إلى مساندة شعبية بالإضافة إلى تعاون كل أجهزة الدولة.

وأضاف في تصريحات للقناة الأولى، اليوم الجمعة، أن هناك مبادرات جيدة لوزارة الصحة على رأسها حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، متابعًا: «هناك الآلاف بل الملايين فقدوا أرواحهم في السنوات الماضية بسبب هذا المرض الذي استوطن في مصر في مرحلة من المراحل».

وأشاد بجهود الوزارة في الانتهاء من قوائم انتظار العمليات الحرجة في مستشفيات الدولة، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات الطبية بمحافظات الجمهورية لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا في المستشفيات العامة.