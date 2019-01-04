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وزير عراقي يعلن فتح تحقيق حول وفاة 6 نساء في دار تأهيل المشردات بالأعظمية

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 4 يناير 2019 - 10:32 م | آخر تحديث : الجمعة 4 يناير 2019 - 10:32 م

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، باسم عبد الزمان، اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق في واقعة وفاة 6 نساء جراء اندلاع حريق في دار تأهيل المشردات بمنطقة الأعظمية.

وأضاف عبد الزمان، في بيان صحفي "تم التوجيه بفتح تحقيق عاجل برئاسة وكيل الوزارة الأقدم فالح العامري، حول ملابسات الحريق الذي اندلع في دار تأهيل المشردات بمنطقة الأعظمية ببغداد".

وتابع أن هذا "إضافة إلى تحقيقات تجرى من قبل وزارة الداخلية والأدلة الجنائية؛ لمعرفة سبب الحادث الذي تبين أوليًا قيام مجموعة من المودعات المحكومات بأعمال شغب نتيجة مشاجرة بينهن، أدت إلى وفاة ستة منهن، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالة المتسببات بهذا الفعل غير الإنساني إلى القانون لينالن جزائهن العادل".

وبحسب مصادر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فإنه سيتم نشر جميع نتائج التحقيق، حال إنجازه من قبل لجنة التحقيق في الوزارة.

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