رئيس الوزراء الباكستاني يدعو الشركات التركية للاستثمار في بلاده

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمس الخميس، الشركات التركية إلى الاستثمار في بلاده مؤكدًا امتلاكها فرصًا وإمكانيات كبيرة في العديد من المجالات.

وقال خان في كلمة خلال مأدبة عشاء أقامها اتحاد الغرف والبورصات التركية والسفارة الباكستانية في أنقرة إنه حان الوقت لرفع حجم التبادل التجاري بين باكستان وتركيا، مبينًا أن سبب انخفاض الحجم يعود إلى بعد المسافة بين البلدين.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه المشكلة ستحل في الأعوام المقبلة نظرًا للتطورات الهائلة التي تجري في باكستان ومن ضمنها (طريق الحزام الصيني).

وأضاف أن هذا المشروع و الذي يعرف أيضًا ب (حزام واحد.. طريق واحد) سيسمح بربط باكستان مع دول لم تكن بمقدورها في السابق.

وأشار إلى أن بلاده تمتلك فرصًا و إمكانيات كبيرة في العديد من المجالات ولديها احتياطات معدنية كبيرة موضحًا قلة التنقيب في المناطق التي توجد بها المعادن مثل النفط والغاز الطبيعي والكوبالت والنحاس.

وكشف عن أن باكستان ستعمل على إنشاء خمسة ملايين وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة داعيًا شركات المقاولات التركية للاستثمار في هذا المجال.

وحضر المأدبة أيضًا وزير الخارجية الباكستاني شاه قريشي ووزير التخطيط مخدوم بختيار ووزيرة التجارة التركية روهصار بكجان.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني وصل أنقرة في وقت سابق اليوم ومن المقرر أن يجتمع اليوم الجمعة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما سيشارك في منتدى العمل التركي الباكستاني وسيلتقي عددًا من المستثمرين الأتراك.