مقتل عشرات في أعمال عنف عرقية في بوركينا فاسو

قالت حكومة بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، إن نحو 46 شخصا قتلوا في اشتباكات عرقية بوسط البلاد هذا الأسبوع.

وذكرت الحكومة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أنه بعد غروب شمس يوم الاثنين 31 ديسمبر الماضي داهمت عناصر مسلحة على متن دراجات نارية قرية ييرجو التي ينتمي غالبية سكانها لعرقية موسي وقتلوا سبعة أشخاص ، وفي اليوم التالى رد سكان القرية بقتل 39 شخصا من الرعاة من عرقية الفولاني في منطقة قريبة.

وتصاعدت هجمات الإرهابيين في بوركينا فاسو على مدى الشهور الماضية سعيا لتعزيز نفوذهم في منطقة الساحل، وفي 31 ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في عدة أقاليم على الحدود مع مالي، رغم أن ذلك لا يشمل المنطقة المحيطة بقرية ييرجو.