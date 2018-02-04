استبعاد المعلمين المنتمين لجماعة الإخوان من المشاركة بالثانوية العامة

قال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إن الجهات الأمنية المسؤولة عن اختيار المعلمين المشاركين في أعمال الثانوية العامة هذا العام، استبعدت المعلمين الذين لهم أقارب منتمين لجماعات الإخوان الإرهابية حتى أقارب الدرجة الرابعة، وذلك لرؤساء اللجان ورؤساء الكنترولات ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية.

وأكد المصدر لـ«الشروق»، والذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الجهات الأمنية عينها ستكشف عن المعلمين المشاركين في أعمال الثانوية العامة من الملاحظين ومقدري الدرجات بنفس الطريقة، وذلك حتى تتمكن الدولة من إبعاد أي أعمال شغب حول الثانوية العامة.

وتتمثل الدرجة الأولى من القرابة في الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة، والدرجة الثانية الإخوة والأخوات والجد والجدة، والدرجة الثالثة هم العم والعمة والخال والخالة وابن الأخ وابن الأخت، والدرجة الرابعة من القرابة تتمثل في ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة.

وتابع المصدر، أن عملية تأمين الثانوية العامة تخضع بالكامل لجهات سيادية سواء من ناحية التأمين أو اختيار المشاركين في أعمالها أو الكنترولات وأعمال التصحيح، وأن دور وزارة التربية والتعليم يتمثل في الناحية الفنية فقط، سواء من خلال وضع مواصفات للورقة الامتحانية، أو وضع الأسئلة من قبل لجان واضعي الأسئلة.

وأشار المصادر إلى، أن المديريات التعليمية تعرض أيضًا أسماء المعلمين الذين سيتم تعيينهم مؤخرًا بالمحافظات على الجهات الأمنية؛ لكشف أي صلة لهم بالجماعات الإرهابية، والتي قد تؤدي إلى استبعاد المعلم من التعيين في حالة وجود صلة مباشرة له بأفراد من الجماعات الإرهابية.

وأوضح المصدر، أن المعلمين هم أساس المجتمع في الوقت الحالي، وبالتالي فإن تبني أي معلم لأي فكر متطرف أو تعاطفه مع هذا الفكر سيصل إلى الطلاب بشكل أو بآخر، ما يؤدي إلى تخريج جيل متطرف من الشباب يستطيع تدمير المجتمع بمثل هذه الأفكار الهدامة.