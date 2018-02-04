أعلنت السفارة المصرية في واشنطن، أن السلطات الأمريكية، ألقت القبض على مرتكبي حادث إطلاق النار، الذي أودى بحياة المواطن المصري «أندرو سمير قلتة».

وذكرت السفارة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه في إطار متابعتها لحادث مقتل المواطن «أندرو سمير قلتة»، الذي لقي مصرعه نتيجة إطلاق النار عليه من قبل مجهولين مساء يوم 28 يناير الماضي، قام المستشار نادر سعد، القنصل المصري في واشنطن فور علمه بتفاصيل الحادث بالاتصال بخالة الفقيد السيدة ليلى إسكندر؛ للوقوف على تفاصيل الواقعة ومتابعة التحقيقات مع السلطات الأمريكية وحثها على إيلاء الموضوع أقصى اهتمام ممكن مع سرعة الإفراج عن الجثمان حتى يتسنى اتخاذ إجراءات نقله ليدفن في أرض الوطن.

وأشارت السفارة إلى أن جهودها تكللت مع أسرة الفقيد في الولايات المتحدة، وتم تسريع إجراءات نقل الجثمان مع شركة الشحن المتخصصة في نقل الجثامين، ومن المنتظر أن يتم نقل الجثمان إلى مصر يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت السفارة المصرية، أن الجناة الثلاثة الذين تم القبض عليهم من قبل السلطات الأمريكية، اعترفوا بارتكابهم الجريمة بغرض السرقة.

ويجري السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، اتصالات مع مسؤولي وزارة الدولة لشؤون الهجرة وفي مقدمتهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، والتي تابعت الحادث مع السفارة منذ اللحظة الأولى، حيث يبذل السفير في واشنطن جهوده لتتحمل مؤسسة «مصر الخير» كافة تكاليف تجهيز وشحن الجثمان، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المؤسسة ووزارة الخارجية.

وأعرب السفير ياسر رضا، وأسرة السفارة في واشنطن عن خالص العزاء إلى أسرة الفقيد أندرو سمير، وأبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة، داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.