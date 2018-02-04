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الحكومة الألمانية أنفقت 72.2 مليون يورو على قمة العشرين

أنفقت الحكومة الألمانية 72.2 مليون يورو على قمة مجموعة العشرين «جي 20» التي انعقدت في هامبورج العام الماضي.

وبحسب قائمة صادرة من وزارة المالية الألمانية، بلغت تكلفة الاستعانة بالشرطة الاتحادية والمكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم وهيئة الإغاثة التقنية والمكتب الاتحادي للأمن وتكنولوجيا المعلومات وحدها 27.7 مليون يورو.

وجاء في القائمة أيضا أن المكتب الصحفي الاتحادي أنفق 22.1 مليون يورو على الإشراف على آلاف الصحفيين المعتمدين ولأجل التواصل الخاص داخل المكتب.

وقدرت وزارة الخارجية الألمانية نفقاتها للإعداد التنظيمي واللوجيستي لزيارة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في هامبورج بـ21.7 مليون يورو.

يُذكر أن القائمة توضح فقط الجزء الخاص بالتكاليف التي تحملتها الحكومة الاتحادية، ولكن الحكومة المحلية لهامبورج لم تنشر أية حسابات بالتكاليف حتى الآن.

يشار إلى أن قمة العشرين التي شهدتها أرض المعارض في هامبورج على مدار يومي 7 و8 يونيو عام 2017 خيمت عليها أعمال شغب ضخمة.

وكشف وكيل وزارة المالية ينس شبان عن التكاليف؛ وذلك ردا على استجواب برلماني من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض.

وكان النائب البرلماني عن حزب اليسار ألكسندر نوي قد اتهم الحكومة بتبديد أموال دافعي الضرائب الألمان.

وقال، في تصريحات خاصة، إن الفعاليات الكبرى مثل قمة العشرين أصبحت «أكثر غلاء وأكثر غموضا وأكثر بعدا عن المواطنين، وكذلك أقل إنتاجية».