«تعليم جنوب سيناء»: المدارس تستعد لتطبيق تجربة التعليم الإليكتروني

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، طالب بضرورة التطوير وتطبيق تجربة التعليم الإليكتروني من بداية العام الدراسي المقبل، موضحا أن جنوب سيناء تستعد بجدية لهذا الأمر من خلال تزويد المدارس بالسبورات الذكية وتوصيل خطوط الإنترنت.

جاء ذلك خلال متابعة وكيل الوزارة، ترافقه حنان إسماعيل مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، اليوم الأحد، سير العملية التعليمية بمدارس شرم الشيخ، مع انطلاق اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني.

وطالب «عقل» بضرورة الانضباط والجدية وانتظام الجدول المدرسي وحسن التعامل مع أولياء الأمور، وتحليل نتائج الفصل الدراسي الأول، ووضع الخطط العلاجية الملائمة، والعمل بروح الفريق.