وزير النقل: ربط العاصمة الإدارية بشبكة السكة الحديد من خلال قطار كهربائي

قال وزير النقل، هشام عرفات، إنه يتم حاليا نقل مرافق مشروع القطار الكهربائي، الذي يمتد مساره من السلام مرورا بمنطقة العاشر من رمضان وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، منوها بوجود مخطط لربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة سكك حديد الجمهورية؛ من خلال خط قطار كهربائي عالي السرعة (السخنة - العاصمة الإدارية - 6 أكتوبر - العلمين - الإسكندرية).

جاء ذلك خلال كلمته بملتقى مصر الثالث للاستثمار، اليوم الأحد، والتي عرض فيها المشروعات التي تنفذها الوزارة والفرص الاستثمارية في كافة قطاعات النقل، والذي نظمه ملتقى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف العربية ومجموعة «الاقتصاد والأعمال»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «عرفات»، أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ خطوط جديدة لمترو الأنفاق، مثل المرحلة الأولى من الخط الرابع (مترو الهرم) بتكلفة 3000 مليون جنيه و1750 مليون دولار، والخط الخامس (مدينة نصر - الساحل)، والخط السادس (الخصوص - السيدة زينب - المعادي الجديدة).

وتابع أن هذا المشروعات سيتم تنفيذها بالتزامن مع خطة تطوير ورفع كفاءة الخط الأول للمترو (حلوان - المرج) بتكلفة 26.350 مليار جنيه، وتنفيذ المرحلة الأولى A4 من المرحلة الرابعة للخط الثالث، بتكلفة 257 مليون يورو و1816 مليون جنيه غير شاملة الوحدات المتحركة، وتنفيذ المرحلة الثانية 4B من المرحلة الرابعة من الخط الثالث بدون الوحدات المتحركة بقيمة 228 مليون يورو، و3554 مليون جنيه، فضلا عن إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بتكلفة 363 مليون يورو، وتحديث خط سكك حديد أبو قير.

وكشف الوزير عن إنشاء محور للنقل الثقيل على طريق (القاهرة - السويس) (دائري القاهرة - الدائرى الإقليمي) بتكلفة 495 مليون جنيه، ليشمل الطريق 7 حارات بكل اتجاه بإجمالي أطوال 37 كيلو متر، وكذلك إنشاء طريق خدمة للنقل الثقيل من الكيلو 109 السويس حتى النفق وتطوير الطريق القائم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه بتكلفة 678 مليون جنيه، ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله 896 كيلو متر بتكلفة 11.2 مليار جنيه.

ونوه عرفات بأن الوزارة تخطط لتطوير 2500 كيلو متر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 7 مليارات جنيه، وأن استثمارات الطرق والكباري الجاري تنفيذها تبلغ 32.9 مليار جنيه، وتشمل المشروع القومي للطرق وتشمل 8 طرق بتكلفة 16 مليار جنيه، وتنفيذ 8 محاور على النيل بـ8.5 مليار جنيه، وتنفيذ 10 كباري علوية بـ1.4 مليار جنيه.

وأشار وزير النقل إلى أنه جاري تنفيذ مشروعات كهربة إشارات 6 خطوط سكك حديدية على الوجهين القبلي والبحري بتكلفة 12.4 مليار جنيه، وتجديد وصيانة 1200 كيلو متر سكة بتكلفة 6 مليارات جنيه، وكذلك تطوير أسطول الوحدات المتحركة، حيث تم التعاقد على شراء 100 جرار جديد وتأهيل 81 جرارا وقطع الغيار والدعم الفني بتكلفة 575 مليون دولار، وتوقيع بروتوكول لتمويل شراء 100 جرار بتكلفة 290 مليون يورو، وتوريد 6 قطارات متكاملة بـ126 مليون يورو، وجاري التفاوض مع الشركات الأجنبية المتخصصة لتوريد 1300 عربة حديثة.

وأعلن «عرفات» عن الإعداد لطرح 4 موانئ نهرية خدمية لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع، وتشمل ميناء قنا النهري، وميناء سوهاج النهري، وميناء أسيوط النهري، وميناء ميت غمر النهري.

وأوضح وزير النقل أن الوزارة تعمل على تخطيط وطرح إنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وهي السادس من أكتوبر والسادات بني سويف الجديدة وأرقين والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة ودمياط الجديدة وسوهاج الجديدة ومنطقة قسط والطور.