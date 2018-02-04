زاهي حواس يكشف أسرار مقبرة «حتبت» المكتشفة في الأهرامات

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن أهم ما يميز مقبرة الكاهنة «حتبت» التي تم الإعلان اليوم عن اكتشافها بمنطقة الجبانة الغربية بهضبة الأهرامات، هو ندرتها، موضحًا أنه لأول مرة تُدفن امرأة وحدها في مقبرة دون زوجها وابنها.



وأضاف «حواس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء السبت، «هذه المرأة ليست مهمة لكن المقبرة مهمة جدًا، وتشير إلى أنه كان هناك رجلًا مهمًا يحبها، وهو من أنشأ هذه المقبرة الكبيرة جدًا من أجلها وحدها»، مضيفًا أنها أول امرأة في الجبانة الغربية تُلقب بـ«خيمتشاي».



وأوضح: «العلماء اتفقوا على أن هذا اللقب يعني واحدة تشتغل بالأجر إما في الزراعة أو الحراسة أو أي نوع من أنواع العمل المأجور، لكن المقبرة بألوانها الجميلة تدل على إنها كانت تحظى باهتمام كبير من أحد الرجال المهمين».



وأعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم السبت، عن التوصل لاكتشاف أثري جديد، بمنطقة الجبانة الغربية، بهضبة الأهرامات، وهو مقبرة لكاهنة تدعى «حتبت»، تعود للأسرة الخامسة من الدولة القديمة.