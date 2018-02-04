منتخب مصر للتنس يتأهل للجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس ديفيز

تأهل منتخب مصر للتنس للجولة الثانية بتصفيات المجموعة الأفروأوربية الثانية المؤهلة لكأس ديفيز للتنس، عقب تقدمه على النرويج في اليوم الثاني بالجولة الأولى بنتيجة ٣-صفر.



وفاز في مباراة الزوجي الثنائي المصري محمد صفوت ويوسف حسام على الثنائي النرويجي براثلوم وفيكتور دوراسوفيتش بمجموعتين نظيفتين بنتيجة (٦-٤)،و ( ٦-٤)، وذلك في المباراة الثالثة بالجولة الأولى والتي أقيمت اليوم الأحد على ملاعب سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، ليضمن المنتخب الوطني التأهل للجولة الثانية أمام الفائز من مباريات الجولة الأولى الأخرى بين أيرلندا والدنمارك.. كما سيخوض منتخب النرويج مباراة الملحق أمام الخاسر من نفس الفريقين والتي سيضمن الفائز بها البقاء في المجموعة الأفروأوروبية.



كان المنتخب الوطني قد تقدم على النرويج في اليوم الأول من الجولة أمس السبت بنتيجة ٢-صفر في مباراتين فرديتين الأولى تغلب فيها كريم مأمون على نظيره النرويجي دوراسوفيتش بمجموعتين نظيفتين ٦-صفر، ٦-٤.. والثانية تغلب فيها محمد صفوت على براثلوم بمجموعتين نظيفتين ٦-٤، ٦-١.



ويتبقى للمنتخب الوطني مباراة واحدة ( غير مؤثرة ) سيخوضها في وقتا لاحق اليوم.