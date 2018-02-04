الصين تعارض بحزم وثيقة مراجعة الوضع النووي الأمريكي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، رن قوه تشيانج، اليوم الأحد، إن بلاده تعارض بحزم وثيقة مراجعة الوضع النووي لعام 2018 التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية عن «رن»، قوله إن الوثيقة الأمريكية تبالغ بشأن تهديد القوة النووية الصينية وتفرض تكهنات بتطاول حول أهداف تطور بكين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، تمسك الصين بإصرار بالتنمية السلمية ومواصلتها انتهاج سياسة وطنية ذات طبيعة دفاعية.

وأوضح أن الصين تتمسك بسياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وتحت أي ظروف، مشيرًا إلى أن بكين لن تستخدم بأي حال من الأحوال أو تهدد باستخدام الأسلحة النووية ضد دول غير نووية أو مناطق خالية من الأسلحة النووية.

وأشار إلى، أن الصين تمارس دومًا أقصى درجات ضبط النفس إزاء تطور الأسلحة النووية، قائلًا إن بكين حدت من قدراتها النووية إلى أدنى مستوى يتطلبه الأمن القومي.

وأكد ضرورة أن تساير الولايات المتحدة، التي تمتلك أكبر ترسانة للأسلحة النووية في العالم، الاتجاه العالمي الذي لا يمكن عكس مساره، نحو إرساء السلام والتنمية بدلا من الركض في الاتجاه المعاكس.

ودعا «رن» الجانب الأمريكي إلى الالتقاء بالصين عند منتصف الطريق وجعل العلاقات العسكرية بين الجانبين عامل استقرار في العلاقات الثنائية، وأن يعمل البلدان معًا لحماية السلام والاستقرار والرخاء العالمي.

جدير بالذكر، أن الوثيقة الأمريكية المؤلفة من 74 ورقة، تصور الصين على أنها تشكل تحدي كبير للمصالح الأمريكية في آسيا، وتشير إلى أن الاستراتيجية الأمريكية إزاء الصين تهدف إلى منع بكين من التوصل إلى استنتاج خاطئ مفاده أن بوسعها تحقيق ميزة من خلال الاستخدام المحدود لقدراتها النووية العملياتية أو أن أي استخدام للأسلحة النووية، مهما كان محدودًا، يعد أمرًا مقبولًا.