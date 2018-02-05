مقتل قائد الوحدات الخاصة للحوثيين بغارة للتحالف العربي في جازان

تمكن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من استهداف قائد كتيبة القوات الخاصة لمليشيات الحوثي الملقب بـ"أبو همام"، قبالة مركز الخوبة في منطقة جازان السعودية.

وذكرت ذلك قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المشتركة للتحالف وعبر معلومات استخباراتية، رصدت موقع القيادي خلف أحد الجبال اليمنية الواقعة قبالة مركز الخوبة، برفقة عشرات العناصر.

وأضافت أن عناصر المليشيا حاولوا التسلل نحو نقطة قريبة من الحدود السعودية؛ للتمركز فيها وتنفيذ هجوم على نقاط رقابة عسكرية سعودية، إلا أن طيران التحالف تمكن من استهدافهم في موقعهم.