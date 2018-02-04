مسؤول استخباراتي: «داعش» تسعى لشن هجمات إلكترونية على بريطانيا بمساعدة من الداخل

كشف سفير أمن المعلومات البريطاني، كونراد برنس، عن أن «داعش»، والجماعات الإرهابية الأخرى تسعى إلى شن هجمات إلكترونية مدمرة على بريطانيا والغرب، ربما بمساعدة «من الداخل».

وقال «برنس»، وفق ما نقلته صحيفة «التايمز» البريطانية، اليوم الأحد، إن الجماعات الإرهابية قد شاركت بالفعل في تخريب إلكتروني منخفض المستوى، وتنتقل حاليا إلى عالم الجريمة المتخفي لاكتساب قدرة على ضرب البنية التحتية الحيوية.

واستشهد على صحة تصريحاته بقضية مهندس برمجيات سابق في الخطوط الجوية البريطانية الذي سجن لمدة 30 عاما في عام 2011 لمحاولة إسقاط طائرات للركاب وتدمير أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة بناء على طلب من زعماء تنظيم القاعدة.