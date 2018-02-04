كشف رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، عن أن الهيئة ستعقد اجتماعا في الرياض في 10 فبراير الجاري؛ لبحث المغالطات المتعلقة بعدم مشاركة الهيئة في مؤتمر «سوتشي» الذي استضافته روسيا مؤخرا.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، اليوم الأحد، عنه القول إن لقاءً سيُعقد مع المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا قريبا؛ استعدادا لجولة «جنيف» المقبلة.

وشدد على أن السعودية جزء مهم من الجهد الدولي الذي يسعى لتفعيل العملية السياسية في «جنيف» وإحداث توازن فيها، وأنها تحافظ على استقلالية القرار السوري، موضحا أن الهيئة تمارس أعمالها بحرية تامة من مقرها في الرياض.

وأوضح أن رؤية هيئة التفاوض للحل السياسي هي في إخراج القوات الأجنبية كافة من سوريا، خاصة القوات الإيرانية التي تحارب تحت مشروع توسعي طائفي في المنطقة.

وعن الآثار المترتبة على الجدال الدائر بين أنقرة وواشنطن التي تسعى لتأسيس جيش على الحدود السورية التركية على الجولات التفاوضية للهيئة، قال: «عندما يتم تسليح ميليشيات لها هدف ذاتي، ومشروعها خارج الأجندة الوطنية السورية. فإن هذا ينذر بخطر تقسيم سورية، فضلا عن الابتعاد عن فرصة الحل السياسي».

وأضاف: «بدلا من رؤية الجهود الدولية تنصب على الحل السياسي في جنيف وحل المعضلات، نراها تنصب في دعم ميليشيات معينة لها أهدافها في مكان معين، وبالتالي فإن تكوين جيش أجنبي داخل الحدود يتنافى مع مبدأ الحل السياسي الذي نبحث عنه، ويهدد وحدة سوريا والتعايش السلمي بين أبنائها، وجميعنا يدرك حجم الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها حزب الاتحاد الديمقراطي "الكردي"، بحق الشعب السوري والممارسات القمعية التي يقوم بها في مناطق سيطرته على مختلف مكونات الشعب السوري بمن فيهم الإخوة الأكراد أنفسهم».