سفير مصر بعمان عن استعدادات استقبال السيسي: «لم أشهد مثلها في حياتي»

قال السفير محمد غنيم، سفير مصر في سلطنة عمان، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى السلطنة تأتي تلبية لدعوة من السلطان قابوس بن سعيد، وهي الأولى للرئيس السيسي.



وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن سلطنة عمان تتخذ كافة الإجراءات اللازمة احتفاءً بزيارة الرئيس السيسي، مشيرًا إلى اتسام الزيارة بمظاهر ترحيبية واحتفالية غير مسبوقة على المستويين الشعبي والرسمي.



واستطرد: «لا أستطيع وصف الترحيب والسعادة على المستوى الشعبي، بزيارة الرئيس السيسي، وآخر كان هاشتاج (سلطنة عمان ترحب بمصر الكنانة) وتصدر تويتر بعد صدوره بساعات، وعلى المستوى الرسمي فأنا كدبلوماسي لم أشهد في حياتي هذا النوع من الترحيب والسرعة والأبواب المفتوحة بطريقة غير مسبوقة».



وأشار إلى وجود أعلام مصر وعمان في شوارع السلطنة، بالإضافة إلى مراسم «غير مسبوقة»، لاستقبال الرئيس «السيسي»، مثل استقبال 121 فارس لموكب الرئيس وطلقات مدفعية وأجواء احتفالية غير مسبوقة، على حد وصفه.



وأوضح أن جدول أعمال الزيارة يشمل مجموعة كبيرة للغاية من الموضوعات، على رأسها قضايا المنطقة العربية والشرق الأوسط، مستطردًا: «المنطقة تحتاج إلى جلوس الحكماء بصورة هادئة لبحث كيف يمكن حلحلة المشاكل وتهدئة الأوضاع في المنطقة».



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يزور سلطنة عمان اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ تولية رئاسة الجمهورية، ويبدأ بعدها زيارة لدولة الإمارات.



