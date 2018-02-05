الرئاسة الإيرانية تعترف بزيادة الرافضات للحجاب الإلزامى

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ذكر تقرير للمكتب الرئاسى فى إيران أن هناك تزايدًا لأعداد الإيرانيات الرافضات لإجبار النساء على ارتداء الحجاب فى البلاد.

وقال التقرير، الذى صدر عن المركز الاستراتيجى بمكتب الرئاسة الإيرانية: إن تزايد مقاومة قانون ارتداء الحجاب يعتبر مثيرًا لقلق الدولة الإسلامية فى إيران.

ويلزم القانون جميع النساء والفتيات بدءًا من سن التاسعة بارتداء الحجاب والرداء الطويل عند ظهورهن فى العلن.

وقال التقرير، الذى نشرته وكالة «إسنا» الإيرانية للأنباء مساء أمس: إن الأغلبية تعتقد أن النساء يجب أن يقررن بأنفسهن ما إذا كن راغبات فى ارتداء الحجاب أم لا ــ وليس الدولة الإسلامية.

وقال المكتب الرئاسى: إن الإجراءات المتطرفة التى اتخذتها شرطة الأخلاق فى إيران كالقبض على «النساء اللائى لا يرتدين زيا إسلاميا» وفرض الغرامات المالية على المخالفات لم تجد نفعا.

ويرى المراقبون أن نشر التقرير الرئاسى يعد انتصارا كبيرا للاحتجاجات التى قامت بها النساء ضد الحجاب فى طهران ومدن إيرانية أخرى.

ويزداد عدد النساء المطالبات بإلغاء قانون ارتداء الحجاب منذ ديسمبر الماضى.

وقد خلعت هذه النساء حجابها فى الأماكن العامة من باب الاحتجاج ورفعنه كلافتة، ما أدى إلى القبض على ما لا يقل عن 30 امرأة إيرانية حتى الآن.