برلماني: الملتقى الثالث للاستثمار فرصة للترويج للإصلاح الاقتصادي

أشاد النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، باستضافة مصر فعاليات الملتقى الثالث للاستثمار تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور أكثر من 1000 مشارك من 51 دولة.

وقال «عبد الحميد»، في بيان له اليوم الأحد، إن هذا الملتقى يأتي في توقيت غاية في الأهمية للترويج لقانون الاستثمار، وحصر الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات، والربط بخريطة الاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يعد حدثًا اقتصاديًا بارزًا بالنظر للنجاحات التي تحققت في مصر بمجال الإصلاح الاقتصادي، وكذلك بالنظر للاهتمام الكبير من جانب المستثمرين والهيئات العربية والدولية المعنية.

وأضاف أن هذا الملتقى يأتي بعد جملة من التطورات الاقتصادية المهمة والتعديلات التي طرأت على القوانين والإجراءات التنظيمية؛ ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة.

ونوه وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بأن هذا الملتقى يبحث فرص التعاون بين المستثمرين الأجانب وقطاعات الصناعة والخدمات المصرية لتصدير السلع والخدمات إلى الأسواق في إفريقيا والوطن العربي والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن خريطة الملتقى تشتمل أهم الفرص الواعدة في محور قناة السويس، والفرص المتاحة في باقي المشروعات القومية المهمة، وكذلك الفرص الواعدة بالسوق المصري.

وأشار إلى أن الملتقى يمثل فرصة أيضا لعرض خطوات مصر الجادة التي اتخذتها بشأن التسهيلات وإزالة العوائق الإدارية من خلال حزمة الإصلاح الاقتصادي التشريعي خلال الفترة الماضية؛ بهدف جذب المزيد من المستثمرين.

وأضاف أن الملتقى يعد فرصة جيدة للترويج للإصلاحات الاقتصادية، خاصة في ظل تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصري صدرت من جانب البنك الدولي وصندوق النقد، وكذلك تحسين تصنيف مصر الائتماني من مستقر إلى إيجابي، وهو ما يدفع في اتجاه نجاح هذا الملتقى.