إصابة صلاح الموجي «بطل حلوان» في مشاجرة إثر خلاف على ركن سيارة

نشبت مشاجرة بين طرفين بشارع خيري غرب حلوان، وبالانتقال والفحص تبين وقوع المشاجرة بين كلًا من الطرف الأول «يونس مصطفى الموجي سليمان» الشهير بـ«صلاح الموجي»، 53 عامًا، صاحب واقعة «ضبط إرهابي كنيسة مار مينا بحلوان الشهيرة»، سائق، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وعادل إمام خلف، 39 عامًا، مندوب مبيعات، مصاب بجرح قطعي بالرأس. وبين الطرف الثاني «ماهر سامي مهنا 72 عامًا، معاش مالك صيدلية كائنة بشارع خيري بدائرة القسم، ومجدي رضوان عبدالغني رضوان 60 عامًا موظف، ومحمد مجدي رضوان 22 عامًا «نجل الثاني» به إصابات متفرقة بالزراع الأيسر.

وبسؤال كلا الطرفين أقرروا بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب معاتبة الثالث للثاني على قيامه بركن سيارة نقل محمل عليها بعض الآثاث أمام الصيدلية ملكه، وتدخل على إثرها باقي الأطراف، وتعدوا على بعضهم بالضرب بالأيدي، ونتج عن ذلك الإصابات المنوه بكل منهما واتفقوا على الصلح والتراضي فيما بينهم.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3483 جنح حلوان لسنة 2018، وتم عرض طرفي الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.