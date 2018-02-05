رئيس جورجيا السابق يقود مظاهرة في كييف للمطالبة باستقالة الرئيس الأوكراني

قاد ميخائيل ساكاشفيلي رئيس جورجيا السابق، اليوم الأحد، مظاهرة تضم حوالي خمسة آلاف شخص بالعاصمة الأوكرانية "كييف" للمطالبة باستقالة الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو.

وصرح ساكاشفيلي بأن هذه المظاهرة هي بداية لحملة هدفها إزالة النظام الأوكراني، معتبرا أن استقالة الرئيس بوروشنكو هي الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وكان ساكاشفيلي قاد عدة مظاهرات في أوكرانيا.

يذكر أن "شاكاسفيلي" غادر جورجيا في عام 2013 في أعقاب مظاهرات دعت للإطاحة به، وتولى بعدها الرئيس الحالي جيورجي مارجفيلاشفيلي رئاسة البلاد، وحرك مكتب المدعي العام تهما جنائية ضده عام 2014 واتهم باختلاس مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة لاستخدامه الشخصي، وسحبت منه الجنسية الجورجية عام 2015 بعد حصوله على جواز سفر أوكراني.