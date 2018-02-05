عيم كوريا الشمالية يتجول فى حافلات العاصمة

بصورة مفاجئة، شارك زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وزوجته رى سول جو، فى تشغيل تجريبى لحافلة فى العاصمة بيونج يانج، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم.

وكان من اللافت تفقد زعيم كوريا الشمالية للحافلة ليلا، لا سيما فى ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة فى الآونة الأخيرة، التى دفعت الزعيم للقيام بمعظم أنشطته المحلية بالليل.

وقالت الوكالة، إن كيم طاف حول المدينة فى منتصف الليل على متن الحافلة التى كان قد تفقدها أخيرا فى زيارة لمصنع بيونج يانج للحافلات.

ونقلت الوكالة عنه قوله إنه شعر بالراحة أثناء تفقده شخصيا لنوع جديد من حافلات «ترولى باص».

وأعرب عن تقديره لمعايير التقنية فيها، وقال: «إنها مريحة وموثوق بها من حيث الصدمات، كما أن سرعتها جيدة، وليس بها اهتزاز ولا تحدث ضجيجًا». وأضاف أنه يشعر بـ«الارتياح والفخر العظيم لكونها صنعت على أيدى عمالنا».

ورافق زعيم كوريا الشمالية خلال تفقده الحافلة، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكورى يو سو يونج، ونائب مدير الإدارة جو يونج وون.