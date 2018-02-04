استمرار المعارك العنيفة بين القوات الشرعية ومليشيات الحوثي بصنعاء

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأحد، باستمرار المعارك العنيفة بين القوات الشرعية اليمنية ومليشيات الحوثي في مديرية ناطع في محافظة البيضاء وسط اليمن؛ ما أسفر عن مقتل 3 وأسر آخرين من عناصر المليشيات، وذلك بالتزامن مع شن طائرات التحالف غارات استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في محافظتي البيضاء وصنعاء.

وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية الحدث»، إن الطيران الجوي استهدف مواقع وتجمعات للمليشيات في منطقة شعب المسوح ومنطقة فضحة في محافظة البيضاء، مخلفا قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

وفي صنعاء، أفاد شهود عيان بوقوع انفجارات عنيفة هزت شمال العاصمة، صباح اليوم، بعد استهداف طائرات التحالف مركزا قياديا للمليشيات بمبنى المباحث الجنائية في ضاحية جدر، أما في محافظة الجوف شمال البلاد، فقد أحبطت قوات الجيش اليمني هجوما عنيفا شنته مليشيات الحوثي على عدة مواقع في جبهة مزوية شمال مديرية المتون.

وتجددت المعارك في مديرية المصلوب المجاورة بين الجيش ومليشيات الحوثي، واستهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع الحوثيين في مناطق متفرقة من جبهتي مزوية والمصلوب.