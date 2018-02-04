«البيئة» تنظم ورشة عمل حول إجراءات القياس والإبلاغ وتمويل فرص الخفض الوطني لانبعاثات الكربون

نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات «LECB»، التابع للإدارة المركزية للتغيرات المناخية ورشة عمل لمدة يومين حول إجراءات القياس والإبلاغ والتحقق وتمويل فرص الخفض الوطني.

وشارك في ورشة العمل الدكتورة منى كمال، نائبًا عن الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وممثل الأمم المتحدة لمشروعات تغير المناخ بنيويورك، واثنان من الخبراء الدوليين في مجال تغير المناخ وخفض الانبعاثات، وعدد من الباحثين المتخصصين من الوزارات والهيئات الوطنية المعنية بخفض الانبعاثات، ومنها وزارات الطاقة والكهرباء والصناعة والبيئة والطيران المدني وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجهار المخلفات، بالإضافة الي ممثلي المكاتب الاستشارية للبيئة.

وتناولت الورشة عروض تقديمية عن التعرف على كيفية بناء نظم القياس والإبلاغ والتحقق على المستوى الوطني، ومتطلبات تمويل إجراءات الخفض الوطنية حيث تم إقامة العديد من الجلسات في شكل مجموعات عمل؛ لتدريب المشاركين على بناء نظام مؤسسي لنظم القياس والإبلاغ والتحقق.