قالت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إنه من المقرر عقد اجتماع بين المبعوثين النوويين الكوري الجنوبي والأمريكي للمحادثات السداسية الخاصة بالملف النووي الكوري الشمالي غدًا الإثنين في سول؛ لمناقشة سبل استئناف المفاوضات بشأن القضية النووية الكورية الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي دو-هون، الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة بوزارة الخارجية سيجتمع مع نظيره الأمريكي جوزيف يون، بعد ظهر يوم الإثنين في مقر الوزارة في سول.

وكان الاجتماع الأخير بين المبعوثين النوويين الكوري الجنوبي والأمريكي قد عقد في 11 يناير الماضي في واشنطن.

ومن المتوقع أن يتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونج تشانج واتجاهات المحادثات بين الكوريتين وسبل إجراء الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال مصدر حكومي، إن الجانبين من المنتظر أن يتبادلا المعلومات حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية بعد زيارة المبعوث لي إلى واشنطن في الشهر الماضي، مضيفًا أنهما سيناقشان استراتيجية للمضي قدمًا في إجراء الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وكان المبعوث الأمريكي جوزيف يون، قد قال بعد لقائه مع نائب وزير الوحدة تشون هيه-سونغ في 2 فبراير الجاري، إن بلاده ترغب في بدء حوار موثوق مع كوريا الشمالية بهدف نزع السلاح النووي.