قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حبس مدير الشركة المختصة بصيانة مصاعد مستشفى بنها التعليمي، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه وآخرين متهمين في واقعة سقوط المصعد الخاص بالمستشفى والذي أسفر عن مصرع 7 مواطنين وإصابة آخر.



وكشفت المعاينة والتحقيقات التي باشرتها النيابة، أن حمولة المصعد ألف كيلو ومصرح بركوب 10 أشخاص فقط، ووقع الحادث نتيجة قطع أحد الأوتار المسؤولة عن رفع المصعد، فضلًا عن عدم تركيب جهاز منع سقوط المصعد والمسمى بـ«باراشو» بطريقة صحيحة.



واستحوبت النيابة العامة مسؤولي مستشفى بنها التعليمي، وأمرت بضبط باقي المسئولين المختصين بصيانة المصاعد المتواجدة بالمستشفى للتحقيق معهم.