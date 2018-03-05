تقارير إسرائيلية: قريبًا تحقيقات جديدة مع نتنياهو فى قضايا «فساد»‎

-مصادر ترجح التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بعد عودته من الولايات المتحدة.. وخلافات الائتلاف الحاكم تعجل بـ«انتخابات مبكرة»



ذكرت مصادر بالشرطة الإسرائيلية، اليوم، إن الجهات المعنية ستعاود التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فى قضية فساد «بيزك» المعروفة إعلاميا باسم «ملف 4000»، جاء ذلك فى وقت أفادت فيه مصادر فى الائتلاف الحكومى الإسرائيلى لوسائل إعلام محلية، أن الخلافات داخل الائتلاف «ستعجل» من إجراء انتخابات مبكرة.



وبحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (ريشت كان)، عن تلك المصادر التى قالت عنها إنها مقربة من التحقيقات بقضايا الفساد مع نتنياهو، دون أن تسمها، فإن الشرطة الإسرائيلية استجوبت، مساء أمس، نتنياهو وزوجته (سارة)؛ للاشتباه فى ضلوعهما بقضية الفساد بشركة الاتصالات «بيزك».



وأفادت المصادر لهيئة البث، أنه تمت مواجهة نتنياهو بتسجيلات له مع مالك شركة «بيزك» شاءول ايلوفيتش، وشخصيات أخرى متورطة بالقضية، وذكرت المصادر، اليوم، أن الشرطة لن تكتفى بجولة التحقيقات التى أجريت أمس، وسيتم استجواب نتنياهو وزوجته مرة أخرى بالقضية ذاتها، مرجحة أن يكون ذلك عقب عودته من أمريكا التى غادر إليها اليوم.



وخلال الأيام الأخيرة، قالت وسائل إعلام محلية: إنه يشتبه بنتنياهو بتقديم تسهيلات ضخمة لشركة «بيزك» التى يملكها إيلوفتش؛ مقابل تغطية إعلامية إيجابية لأخبار نتنياهو وزوجته سارا فى موقع «والا» الإخبارى المملوك لصاحب الشركة. وهو ما ينفيه دوما مكتب نتنياهو.



وسبق للشرطة الإسرائيلية أن أوصت فى فبراير الماضى المستشار القانونى للحكومة افيخاى ماندلبليت بإدانة نتنياهو بتهم تلقى الرشوة والخداع وخيانة الثقة فى ملفى فساد، حيث يتعلق الملفان بالحصول على منافع من رجال أعمال، وعقد محادثات مع ناشر «يديعوت أحرونوت» للحصول على تغطية إيجابية مقابل الحد من توزيع صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة.



فى غضون ذلك، نقلت القناة العبرية الثانية (غير حكومية) عن مصادر لم تسمها، قولها إن أن الخلافات داخل الائتلاف «ستعجل» من إجراء انتخابات مبكرة، موضحة أن «الاعتقاد السائد داخل الائتلاف والاحتمالات تشير أن الانتخابات ستجرى فى يونيو المقبل من العام الحالى بشكل مبكر».



وأشارت المصادر أن حزب «يهدوت هتوراة» (متشدد) وأحزاب دينية أخرى، ترفض الموافقة على الموازنة العامة داخل الائتلاف الحكومى للعام 2019 دون مصادقة الكنيست (البرلمان) على قانون يمنع تجنيد المتدينين اليهود.



ومنذ العام 2014 يحتج المتدينون اليهود على إقرار الكنيست، قانونا يتيح زيادة عدد المجندين منهم والذين كانوا يستفيدون من إعفاءات بحجة التفرغ للدراسة فى المدارس الدينية، ومن المفترض أن تتم المصادقة على مشروع موازنة العام 2019، فى غضون أسبوعين.



من جهته، هدد وزير المالية الإسرائيلى، موشيه كحلون، اليوم، بالانسحاب من الحكومة والتسبب فى تفكيك الائتلاف، ما لم تتم المصادقة على الموازنة فى وقتها، وسيدعو لانتخابات برلمانية مبكرة، عن الموعد المحدد لإجرائها فى نهاية 2019.