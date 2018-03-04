تشيك يهاجم فريقه بعد الخسارة أمام برايتون

هاجم الدولي التشيلي بيتر تشيك لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لاعبي الفريق عقب الهزيمة أمام برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وكتب تشيك على موقع تواصل الاجتماعي تويتر :" إذا كنت ترغب في الفوز خارج ملعبك في أفضل دوري في العالم فحارس فريقك لا يمكنه التصدي لهدفين مثل ما تعرضت لهم اليوم ، ببساطة مستحيلة ، الفريق حارب مرة أخرى لكن الدمار بالفعل حدث".

الجدير بالذكر أن آرسنال يقبع في المركز السادس برصيد 45 نقطة وبفارق 13 نقطة عن توتنهام في المركز الرابع.