وفاة قبطان إسباني بالقطب الجنوبي إثر سقوطه من سفينة أبحاث قطبية

ذكرت البحرية الإسبانية، أمس السبت، أن قائد سفينة إسبانية لقى حتفه في القطب الجنوبي؛ بعد سقوطه في البحر من سفينة أبحاث قطبية.

وأضافت القوات البحرية، أن خافيير مونتوجو سالازار، اختفى من على متن السفينة "هسبريدس"، بالقرب من قاعدة خوان كارلوس الأول، في جزيرة ليفينجستون، يوم الجمعة.

وعُثر على جثته بعد تفتيش دام 6 ساعات، وتم نقله إلى مدينة أوشوايا، الواقعة جنوبي الأرجنتين، وسيتم إعادة جثمانه إلى إسبانيا، ولم تتضح بعد الظروف الدقيقة للحادث.

وأعربت وزيرة الدفاع الإسبانية، دولوريس كوزبيدال، عن تعازيها إلى أقارب "سالازار"، قائلة على صفحتها بموقع "تويتر": "أرسل كل الحب والدعم لأسرته وزملائه".

وتعتبر السفينة "هسبريدس"، عنصر رئيسي في برنامج البحوث القطبية الإسباني، وظلت تنقل المواد والعاملين إلى القواعد الإسبانية في المنطقة طوال ثلاثة عقود تقريبا.