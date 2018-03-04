تجديد حبس شقيقين قاما بترويج المخدرات بأبوتيج

امر المستشار احمد عاطف مدير نيابة ابوتيج حبس شقيقين متهمين لمدة 15يوم على ذمة التحقيق في واقعة ضبطهما متلبسين أثناء اتجارهما بالمواد المخدرة.

كانت معلومات وردت للنقيب طارق عوض معاون مباحث مركز ابوتيج تفيد قيام الشقيقين المتهمان بمحاولة ترويج كميات من المخدرات بنطاق قري ومدن مركز ابوتبج متخذين من طريق اسيوط الزاوية الخلفي بالجبل ستار لهم وبعرض المعلومات علي المقدم عبدالغفار الناحل رئيس مباحث مركز ابوتيج امر بسرعة تقنين الاجرءات وضبط المتهمين حيث تم اعداد قوة امنية برئاسة النقيب طارق عوض ومجموعة من افراد الشرطة السريين وتمكنت من من ضبط الشقيقين ("أحمد.ع" ، رجب.ع") مقمين بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط أثناء ترويجهما وبيعهما للمواد المخدرة بمركز أبوتيج تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة امرت حبسهما 15 يوم علي ذمة التحقيقات جددها قاضي المعارضات 15 يوم اخرين